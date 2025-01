"Uomini e Donne", la scelta di Martina De Ioannon è Ciro: "È un salto nel vuoto"

Prima di abbracciare Ciro, Martina ha però dovuto affrontare un momento molto forte. Quello in cui ha rivelato a Gianmarco di essere la sua scelta: "Merito e meritiamo entrambi di vivere una relazione, una storia d'amore basata su sentimenti - ha spiegato la ragazza -. Non ti voglio fare il discorso che sei speciale o perfetto". Martina ha spiegato di reputare Gianmarco un ragazzo d'oro, ma di non provare dei sentimenti forti nei suoi confronti. La sua paura più grande è quella di averlo ferito: "Non pensare che quello che abbiamo vissuto non sia stato vero - ha detto -. Sono stata vera al 200 cento per cento". Gianmarco, dal canto suo, accetta la decisione della tronista, seppur con rammarico: "Stai tranquilla - è stato il suo commento -. Mi rendo conto di aver vissuto delle emozioni molto forti e so bene che, di fronte, ho una ragazza che merita rispetto e penso che è giusto che tu viva le tue emozioni positive", dice Gianmarco. "La non scelta più bella di sempre", la definisce Tina Cipollari, mentre Martina aggiunge: "Ho pensato tutta la notte a quello che avresti potuto dire, ma sapevo che sei una persona speciale". Gianmarco quindi saluta Maria De Filippi che gli confida di avergli lasciato un biglietto da leggere una volta a casa.