"Uomini e Donne", Martina De Ioannon "scarica" Gianmarco: "Non c'è continuità"

Gianmarco, dunque, minaccia di andar via e lasciare Martina con un solo corteggiatore: Ciro. L'ex volto di "Temptation Island" rimane ulteriormente delusa da queste parole e precisa di essere una ragazza che pur volendosi divertire, sente il bisogno di ricevere attenzioni da parte di un ragazzo. Attenzioni che Gianmarco non sarebbe in grado di darle. "O sei quello che viene in camerino e mi bacia oppure sei quello che guarda un punto nello studio - dice Martina -. Mi manca il flirt, lo stuzzicarsi, quel brividino...". Il ragazzo si difende togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: infatti, fa notare a Martina come anche lei abbia sbagliato non avendo chiesto di restare un po' di tempo in più in esterna. I dubbi di Martina aumentano su di lui aumentano sempre di più e tutto sembra spalancare la strada a Ciro...