"Io mi trovo in una situazione imbarazzante perché ci sono un sacco di persone che lavorano con me da 20 anni e per cui non c'è solo un rispetto lavorativo e professionale, ma c'è anche un bene. Stamattina me le sono trovate tutte sul piede di guerra. Io me la sarei risparmiata questa cosa, giuro, perché mi imbarazza. Per il rispetto e il bene che voglio a loro, però, ci colleghiamo al telefono con una ragazza", spiega Maria De Filippi rivolgendosi a Michele Longobardi. Nello studio arriva così la chiamata di una certa Alessandra. "Ciao, puoi spiegare a tutti cosa è successo?", chiede la conduttrice. "Ciao a tutti. Inizialmente la cosa è nata tutta in maniera particolare e naturale. Io mi trovavo in macchina con questa mia amica che è un'amica stretta di Michele. Avevo espresso un mio piacere sulla persona di Michele, già nel percorso dell'anno precedente. Lei inaspettatamente apre What's app e gli fa un videochiamata e iniziamo a parlare", racconta la ragazza. E prosegue: "Qualche giorno dopo cominciamo a scriverci su What's app con continuità, come due persone che si conoscono per la prima volta". "Io lo so benissimo chi è questa ragazza, è una che ha partecipato a questo programma e diceva di voler scendere per me. Scusa Alessandra, posso chiederti perché mi stai facendo questo?", interviene Michele. "Abbiamo fatto videochiamate di ore ed è stata una scelta di entrambi, abbiamo raggiunto una certa intimità. Ho scelto di chiamare perché è semplicemente giusto. Siccome hai passato del tempo a parlare con me, chissà con quante altre ragazze potresti averlo fatto", risponde la ragazza.