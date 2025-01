Dopo aver mostrato la clip di Mary, nello studio si apre un lungo confronto in cui Michele chiede scusa alla corteggiatrici e ammette i propri errori. Si scopre, inoltre, che con il profilo fake ha contattato anche le altre due corteggiatrici. "Michele, nè io nè la redazione siamo offesi perché non riteniamo di aver alcun problema in questo caso", esordisce la conduttrice Maria De Filippi. E aggiunge: "Io non so che dire perché quando il tronista frega il programma va al di là delle corteggiatrici. Nel senso, negli anni è successo, si mette d'accordo con loro o ha una pseudo frequentazione al di fuori del programma, ma non è il tuo caso". "Io non ho nessuna presunzione nè velleità di decidere quello che voi volete fare con questo percorso, se volete continuare o meno. Io comunque non volevo falsare il programma e non mi aspettavo di trovare qui delle persone che mi piacessero davvero", spiega Michele Longobardi. E prosegue: "Io ho fatto un errore perché seguivo, con questo profilo fake, solo le mie corteggiatrici. Mary, però, ho iniziato a seguirla prima che uscisse la puntata in cui veniva presentata in televisione come mia nuova corteggiatrice. Lei, che non aveva tanti follower, mi ha sgamato così. Mi ha contattato 3/4 volte e alla fine ho ceduto e ho ammesso la mia vera identità". Il tronista si rivolge poi ad Amal e Veronica: "Oltre alle scuse che vi faccio, vi dico che davvero che "Uomini e Donne" per me siete voi". "Maria, io non riesco a capire. Lui ha cercato, oggi ne ho avuto la conferma, di contattare tutte e tre. Questa settimana ho cambiato rotta varie volte: era un no categorico, ma poi ci ho riflettuto e non riesco neanche a metterti al patibolo, per quanto le cose che ho visto mi facciano parecchio schifo, perché le cose che hai detto sono coerenti con le cose che alla fine dici di provare", spiega Amal. "La cosa che mi ha fatto più male è che a un certo punto tu dici: 'Veronica lo so quanto ci tiene a me perché me l'ha dimostrato più volte'. Io sono stata troppo limpida e sincera nei tuoi confronti per poter accettare una cosa del genere", si inserisce Veronica. "Quando ho deciso di rispondere era un periodo in cui non avevo delle dimostrazioni e volevo colmare un vuoto, è una forma di insicurezza per voler fugare il dubbio che io non potessi piacere a loro", confessa il tronista. Alla fine del dialogo, Amal e Veronica chiedono del tempo per riflettere se proseguire o interrompere la conoscenza. Michele rimarrà da solo?