"Uomini e Donne", Pinuccia Della Giovanna torna a sorpresa e canta il suo brano

La hit che non ti aspetti. Nella prima puntata del 2025 di "Uomini e Donne", in onda martedì 7 gennaio, Pinuccia Della Giovanna torna a sorpresa in studio per presentare il suo nuovo singolo "Mai dire mai". L'ex dama conquista tutto il pubblico con la sua ironia e riabbraccia Alessandro Rausa con cui aveva avuto una lunga frequentazione. Ora tra i due c'è solo una grande amicizia, ma come canta proprio Pinuccia: "Mai dire mai".