"Uomini e Donne", lite in studio tra Claudia e Diego: "Un uomo innamorato non si comporta così"

Nel corso della puntata, Maria De Filippi mostra anche la reazione di Claudia: "Se non me ne fosse fregato nulla di lui, non avrei fatto tante cose. Sta rovinando tutto" dice la donna. "Chiudere è stata la decisione più giusta - è la replica di lui -. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, non c'era più niente di bello. Ho fatto una scelta per me stesso. Sto ritrovando serenità". Dopo aver ascoltato queste esternazioni, Tina Cipollari non può fare a meno di intervenire punzecchiando Diego: "Allora il tuo interessa non era poi così forte", allude l'opinionista.