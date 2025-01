"Uomini e Donne", Tina Cipollari torna tronista? Intanto provoca Gemma tra balli e gavettoni

Nel video-annuncio pubblicato sui social della trasmissione, Tina disegna l'identikit del suo uomo "ideale". "Sono single ormai da un po' di tempo - dice l'opinionista -, cerco un uomo. L'età è dai 63 anni direi. Se poi portati bene può arrivare anche a 77, 78 anni, anche 80. Meglio se è un uomo autonomo che non ha bisogno proprio che, insomma, che io lo accudisco da subito… Se è vedovo è meglio. Anche se ha dei figli va bene, l'importante è che vivono all’estero, che non si occupano più del padre, diciamo, ecco". Tina Cipollari, come sempre, è senza peli sulla lingua: "Deve essere non benestante, ma molto benestante. Ovviamente, Maria, è un uomo disposto a sposarmi. Non la separazione dei beni. Poi deve essere molto ricco, cioè tipo, non so, una bella casa in montagna tipo St. Moritz. Diverse case, non so, una casa a New York, una a Londra, Parigi. Un uomo che ama viaggiare.