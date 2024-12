"Maria, ieri ho visto Gemma ballare più volte con Maurizio e vorrei sapere se lei ha dato il suo numero a lui. È un segreto di Stato?", esordisce Tina Cipollari. "Sì", risponde la conduttrice Maria De Filippi. "Eh, immaginavo. Come ti conosco bene...", replica l'opinionista rivolgendosi a Gemma Galgani. "È vero Maria, ma oggi non è proprio giornata. Ho avuto un crollo emotivo notevole, davvero forte perché non si può continuare così. Passo da momenti di giostre, veramente gioiosi, allo strapiombo totale", spiega in lacrime la dama. "Sarà anche l'età, non ci pensi a questo?", risponde Tina. "Non fare sarcasmo e ironia oggi, non è proprio il caso. Non fare psicanalisi, lascia queste cose a chi le sa fare", replica piccata Gemma. "Ma si può essere così?", controbatte l'opinionista. "Perché devo essere come vuoi tu?", attacca la dama. "Perché ti stai sforzando di piangere quando non hai una lacrima che scende, perché?", tuona Tina. E aggiunge: "Te lo dico io. Quando lei fa tutte queste malefatte, prima di finire alla gogna, decide di fingere questo crollo emotivo così almeno tutto si mette a posto. Io, invece, sarò spietata: non me ne frega niente che hai avuto questo crollo emotivo". "Tu ce l'hai la sensibilità, un'anima?", chiede Gemma. "Sono cose che crei tu. Ti ho vista civettare con Maurizio", ribatte l'opinionista. "Lascia stare Maurizio, solo lui può dire cosa è stato quel momento", replica scocciata la dama. "Tina, ti devo contraddire. Non civettava con nessuno, sono stato io che l'ho invitata a ballare perché mi è parso di vedere un momento difficile e volevo creare un momento di condivisione. Ritengo che sia una donna che ha tra le caratteristiche la sensibilità. Non ho accettato il numero perché è una persona che stimo, ma il profilo di donna che cerco è diverso", si inserisce Maurizio. "Quindi il crollo emotivo è perché lui non ha accettato il tuo numero", chiede Tina. "No, anzi ha ragione a non aver accettato, sarebbe stato solo il bisogno di un appoggio", conclude Gemma.