E' morto Ennio Zingarelli, cavaliere delle prime edizioni di "Uomini e Donne - Over"

I funerali di Ennio Zingarelli si terranno il 17 dicembre alle ore 15:30, presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine. Via social anche la sua ex Gemma lo ha ricordato, condividendo una storia Instagram con l'immagine di un cuore spezzato e in sottofondo le note di "Sei nell'anima" di Gianna Nannini. Ennio ha partecipato alle prime edizioni del Trono Over di "Uomini e Donne" ed è stato il primo con cui la dama torinese si è rimessa in gioco (prima della lunga storia d’amore con il "Gabbiano" Giorgio Mainetti, conosciuto nel 2015). I due avevano continuato a frequentarsi anche fuori dagli studi televisivi e avevano anche celebrato una festa di fidanzamento con tanto di promessa di matrimonio. Tuttavia, a causa dei ripensamenti dell’uomo (che non riusciva a decidere di firmare le carte per il divorzio dalla prima moglie), Gemma aveva scelto di interrompere la relazione e tornare nel programma da single.