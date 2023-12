Gemma Galgani, chi è la protagonista over di "Uomini e Donne"

Originaria di Torino, 73 anni, Galgani in tv si è messa in gioco da subito. Ha conosciuto e frequentato diversi uomini e, nonostante nessuna di queste conoscenze abbia avuto un lieto fine, Gemma non si è arresa e spera sempre di trovare l'amore della sua vita.

Biografia - Da piccola sognava di diventare ballerina e proprio a teatro Gemma ci ha passato la maggior parte della sua vita. Nata nel 1950 a Torino, la dama del trono over oggi ha 73 anni. Si è diplomata all'Istituto d'arte della sua città e appena diciottenne ha iniziato a lavorare per il teatro Alfieri di Torino dove, dopo una lunga gavetta, ne è diventata direttrice per circa 12 anni. Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttrice anche al teatro Colosseo, diventando un personaggio noto dell'ambiente teatrale torinese.

Vita privata - Da sempre pronta a tutto per amore, a 23 anni è scappata di casa con Francesco, un giovane di 19 anni. I due erano molto innamorati e la fuga si rese necessaria perché la loro relazione non era accettata dalle rispettive famiglie. Francesco, infatti, avrebbe dovuto sposare un'altra donna, ma alla fine riuscì a sposare Gemma, anche se il loro matrimonio durò solo sei mesi. Negli anni a seguire, Gemma vivrà un altro amore importante che, però, finirà a causa di un tradimento.

L'arrivo a "Uomini e Donne" e il fidanzamento con Ennio Zingarelli - Risale al 2010 il suo arrivo a "Uomini e Donne", il dating-show di Canale 5 che da poco sperimentava una versione nuova del programma. Insieme al trono classico composto prettamente da partecipanti giovani, si aggiungeva anche un trono over con protagonisti di un'età maggiore. Ed è proprio in questo contesto che si inseriva Gemma. "Sono Gemma e vengo da Torino. Dopo 20 anni in cui ho lavorato in teatro sono passata al mondo della ristorazione ho aperto un ristorante. Ho un gatto simpaticissimo che si chiama Piripicchio lo porto a spasso al guinzaglio", così la dama del trono over alla sua prima presentazione nel programma.

Di lì a poco, Gemma conosce Ennio Zingarelli, un dentista di Brindisi, che dopo una intensa frequentazione all'interno del programma, spinge la dama a proseguire la relazione lontano dal dating-show di Canale 5. I due escono dal programma e festeggiano anche ufficialmente il loro fidanzamento. Tutto fa credere a un matrimonio, ma dopo qualche mese la coppia si separa e Gemma ritorna di nuovo a far parte del parterre del trono over. Dove è rimasta fino a oggi.

Gem e George - L'amore più grande vissuto da Gemma a "Uomini e Donne" è stato sicuramente quello con Giorgio Manetti. Più giovane di lei, Giorgio è stato un cavaliere molto desiderato dal parterre femminile del programma. Ciononostante l'attenzione dell'uomo è stata fin da subito focalizzata sulla dama torinese. La loro frequentazione appassionò moltissimo il pubblico di Canale 5 e nacquero anche diverse fandom che auspicavano per i due l'uscita dal programma. Gemma e Giorgio, diventati per tutti Gem e George, trascorsero gran parte dell'estate 2015 insieme. Tutti si aspettavano che, una volta rientrati nel programma, avrebbero annunciato la scelta di continuare la loro relazione lontani dalle telecamere. Nessuno si aspettava una crisi tra la dama e il cavaliere e l'annuncio a sorpresa di Gemma lasciò il pubblico impreparato. La dama, infatti, il 4 settembre 2015 annunciò di non voler proseguire la conoscenza con il cavaliere. Una notizia che lasciò sorpreso lo stesso Giorgio che non si aspettava una novità del genere. La dama poi spiegò che la scelta era legata al fatto che Manetti non le aveva mai detto di amarla.

Il percorso a "Uomini e Donne" continuò per entrambi, ma da separati. Fino a quando Gemma non si rese conto di aver sbagliato e provò a rimediare per tornare sui suoi passi. La dama le sperimentò tutte per riconquistare il cavaliere. I fan più accaniti della coppia ricorderanno "la lettera mai scritta", una lettera che Gemma lesse a Giorgio durante uno speciale del programma, in prima serata. Questo gesto, però, non bastò per Giorgio che anche in quel caso decise di rifiutare ancora una volta Gemma che per anni continuò a rimanere legata a questa storia d'amore senza riuscire ad andare avanti per davvero.

La frequentazione con il cavaliere più giovane - Nonostante il ricordo della storia d'amore con Giorgio Manetti, Gemma Galgani non ha mai abbandonato il trono over. Ha continuato a frequentare il programma nella ricerca disperata di un nuovo amore che non si è fermato neppure durante la pandemia di Covid, nel 2020, e quindi durante il lockdown. Gemma in quel periodo ha fatto la conoscenza, tramite chat, di un uomo misterioso di nome Sirius. All'anagrafe Nicola Vivarelli, il ragazzo di 26 anni, è arrivato a "Uomini e Donne" proprio per lei. Il loro primo incontro risale al 4 maggio del 2020. I due col tempo si sono conosciuti, nell'ambito del programma, ma nessuno ha mai creduto nella buona fede di Nicola accusato spesso di essere in quel contesto e di frequentare Gemma, solo per visibilità. I due avrebbero continuato la loro frequentazione anche durante la pausa estiva della trasmissione, per circa un paio di settimane, ma il tutto è sfumato alla fine con un nulla di fatto.

Il cambiamento di Gemma - La trasformazione di Gemma è iniziata dopo l'inizio della frequentazione con Giorgio Mainetti, quando la dama ha provato a cambiare look per apparire più giovane anche nei confronti del cavaliere che ha qualche anno in meno di lei. Ma la vera e propria trasformazione è avvenuta dopo la frequentazione con il 26enne. Dopo quella storia, la dama del trono over infatti si è sottoposta a diversi interventi estetici e, tra le altre cose, ha fatto il lifting.

Il rapporto con Tina Cipollari - Non si può parlare di Gemma a "Uomini e Donne" senza fare accenno agli scontri con l'opinionista Tina Cipollari. L'antipatia da parte dell'opinionista è iniziata quando la dama torinese ha lasciato Giorgio. Da quel momento, Cipollari ritiene che Gemma frequenti il programma più per visibilità che per trovare l'uomo della sua vita. Sulla base di questa inimicizia, le due negli anni non hanno mai smesso di punzecchiarsi e litigare, talvolta anche in maniera abbastanza "violenta". Non sono mancati neppure gavettoni e inseguimenti dietro le quinte del programma.

Dal 2020 a oggi - Dopo la frequentazione con Nicola, Gemma ha continuato a frequentare il programma dove ha conosciuto nuovi uomini. C'è stato Maurizio, con il quale si era creata una certa intimità, ma anche la relazione con lui è finita male. Dopo Maurizio è stato il momento di Costabile, con lui Gemma rivelò di essersi scambiata un bacio lungo ben 16 minuti. Dopo di lui, nell'edizione 2022/2023, è arrivato Silvio. Quest’ultimo sembrava molto preso dalla dama torinese che, però, non apprezzava certe sue richieste un po' piccanti. Per questo motivo i due decisero di mettere fine alla loro relazione pur rimanendo in ottimi rapporti. Oggi Gemma, dopo circa 13 anni dall'arrivo al trono over, continua a frequentare il programma con un solo obiettivo: trovare l'amore della sua vita.