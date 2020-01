Gemma ieri e oggi: a "Uomini e Donne" il filmato sulla sua prima apparizione al trono over

Non è riuscita a nascondere l'emozione Gemma Galgani che davanti al suo video di presentazione a "Uomini e Donne" non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime. E' successo durante l'ultima puntata del trono over, nella quale Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda il filmato risalente alla prima apparizione televisiva della dama torinese.

"Era uguale a oggi?", ha dichiarato provocatoria l'opinionista Tina Cipollari che ha incalzato: "E' palese che ha fatto dei ritocchi, anche se purtroppo su di lei non hanno effetto". "Mi emoziona vedere quelle immagini anche perché questo posto è diventato la mia seconda casa", ha giustificato le lacrime Galgani che ha cercato di dare poco peso al duro giudizio della sua "nemica". "E' vero - ha concluso Gemma - che c'è stato un cambiamento in me, prima usavo le ballerine poi ho iniziato a indossare solo i tacchi".