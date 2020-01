Tina scredita Gemma: "Porti foto vecchie di 80 anni per conquistare gli uomini"

Ancora un duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nella puntata del trono over di "Uomini e Donne", andata in onda martedì 28 gennaio, l'opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha attaccato ancora una volta la sua eterna rivale.

Tutto nasce dal capitolo precedente, quando Tina aveva portato in studio delle vecchie foto di Gemma per dimostrare come la donna abbia approfittato di qualche ritocchino chirurgico negli ultimi anni. Ecco perché Gemma ha voluto portare le sue foto personali di qualche anno fa, senza però convincere Tina che, come al solito, non si è risparmiata: "Sono foto di 80 anni fa!" è stata la sentenza della Cipollari che ha scatenato gli applausi del pubblico.