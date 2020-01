Tina controlla l'abito di Gemma: "Quel décolleté è finto"

Archiviata la scelta di Giulio Raselli per quanto riguarda il trono classico, oggi "Uomini e Donne" è tornato in onda con una nuova puntata del trono over. Come sempre, protagoniste dello show pomeridiano di Canale 5 sono state Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari. Il tema della sfilata odierna era "Bella da perdere la testa", ha visto protagonista la dama torinese che ha scelto un abito rosso per la consueta passerella.

Se tra gli uomini, il rosso fuoco di Gemma è stato apprezzato, a Tina non è sfuggito un particolare. La curiosità della "vamp" si sofferma sulla scollatura del vestito: "Ma come hai fatto a imbottirle così? Voglio capire che imbottitura hai messo. Quel décolletè è finto", ha attaccato la Cipollari che si è avvicinata per "sbirciare", suscitando le risate del pubblico in studio.