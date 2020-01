"Uomini e Donne", Giulio Raselli sceglie Giulia D'Urso

"L'unica cosa che posso dirti adesso è quello che sento realmente: ti prego, dimmi di sì perché ti amo". Con queste parole Giulio è giunto alla scelta finale di "Uomini e Donne" rivolgendosi in maniera particolarmente romantica a Giulia D'Urso.

Nel corso della puntata del Trono Classico in onda lunedì 20 gennaio, il tronista è apparso visibilmente emozionato prendendo la parola al centro dello studio di Maria De Filippi: "Quando sei scesa la prima volta ti avevo notata subito, forse ci siamo anche guardati qualche volta - ha esordito Giulio - Siamo andati in esterna e ho sentito subito qualcosa di diverso rispetto alle altre persone. Però non ho letto subito questa cosa perché dall'altra parte c'era una persona che mi piaceva molto e con la quale avevo voglia di intraprendere un percorso bello".

Di fronte all'imbarazzo del tronista, tocca a Maria De Filippi invitarlo a lasciarsi andare senza troppi giri di parole. E così Giulio si sblocca: "Durante gli ultimi giorni, nelle ultime settimane, tornavo a casa e non ce la facevo più a stare senza di te. Ti prego, dimmi di sì perché ti amo".

Le parole lasciano dunque spazio agli abbracci, alle emozioni, ai baci tra i due protagonisti di una storia che può finalmente prendere il volo.