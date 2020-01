"Uomini e Donne", Tina contro Giovanna: "Ti prenderai il primo che passa"

Giulio Raselli si avvia verso la scelta: il tronista di "Uomini e Donne" sarà chiamato a decidere chi tra Giulia e Giovanna lo accompagnerà fuori dal programma.



Intanto Tina Cipollari, ha voluto commentare il percorso delle due corteggiatrici. L'opinionista si è soffermata in particolar modo su Giovanna: "Io penso che lei sta facendo di tutto per non farsi scegliere e per farsi odiare". Alla fine della discussione Tina Cipollari ha lanciato una frecciatina, nel caso in cui non fosse scelta da Giulio: "Ti prenderai il primo strappone che passa".