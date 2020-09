"Uomini e Donne" riparte dal lifting di Gemma Galgani

Uno studio più grande, dotato di tutte le precauzioni per garantire il rispetto delle norme anti-Covid e in grado di accogliere in contemporanea sia i protagonisti del Trono Classico, sia quelli del Trono Over. Attraverso un divertente siparietto con l'opinionista Tina Cipollari, la padrona di casa Maria De Filippi ha presentato le novità della nuova edizione di "Uomini e Donne", in onda su Canale 5 a partire da lunedì 7 settembre alle 14.45.

Tra le prime novità della talk show, l'estate di Gemma Galgani e la decisione di ricorrere a un lifting "per ridurre la distanza tra l'età anagrafica e quella del suo spirito". Ovviamente i ritocchi non sono stati apprezzati da Tina, che di fronte alle immagini si è lasciata andare ai commenti, accusando la dama di continuare a essere falsa. E proprio l'intervento di Gemma diventa il primo motivo di screzio in studio.