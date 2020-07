Tina Cipollari torna single, riavvicinamento in vista con Kikò?

Leggi anche>

Tina e Vincenzo facevano coppia fissa da quasi due anni e al suo fianco la Cipollari sembrava aver ritrovato la serenità. Purtroppo, però, i chilometri hanno pian piano separato i due. L'opinionista, infatti, ha la sua vita a Roma con il lavoro e i tre figli mentre Vincenzo è proprietario di una rinomata osteria a Firenze. La crisi durerebbe già da qualche mese. I due hanno infatti passato la quarantena separata e anche dopo il lockdown non si sono visti. Questo, però, non sarebbe l'unico motivo alla base della rottura.

Tina ha ritrovato l'intesa con l'ex marito - "Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”, ha racconto una fonte al settimanale. Dal canto suo anche Kikò pare essere tornato single. L'hairstylist non ha mai ufficializzato la fine della storia d'amore con la bella siciliana Ambra Lombardo, ma da tempo non si fanno più vedere insieme sui social.

Vuole rimettere insieme la famiglia - Potrebbero quindi esserci tutte le premesse per un ritorno di fiamma, ipotesi mai esclusa da Tina. "Anche se in tv si mostra in un modo, in realtà è una donna d’altri tempi, Crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato", ha spifferato la fonte.

