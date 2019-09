Kikò a Pomeriggio Cinque: "Io e Ambra non ci siamo lasciati, siamo in crisi"

"La storia non è finita, stanotte sono stato con lei. Litighiamo spesso perché anche lei è molto passionale. Mi cerca sempre e vorrebbe che fossi presente 24 ore al giorno ma io non posso", ha continuato Kikò. "Dopo quell'intervista mi sono arrabbiato e l'ho chiamata. Abbiamo avuto una bella litigata e ci siamo incontrati".



Nell'intervista Ambra lamentava una mancanza di intimità e anche su questo punto l'hairstylist ha una visione diversa: "In due mesi ci siamo visti otto volte, non c'è stato nemmeno il tempo per esplorare questo aspetto. Sono padre di tre figli e loro sono la mia priorità. Lei lo sa bene e questo non è mai stato un ostacolo". I problemi di coppia, però, non sono finiti qui. Ambra ha infatti deciso di rifarsi il seno, ma Kikò non condivide questa decisione: "Non sono d'accordo, ma lei ha avuto dei problemi qualche anno fa e ha voluto così".