Ambra cambia... seno dopo l addio a Kikò: Voglio diventare più sexy .

Dopo una delusione amorosa c'è chi cambia vita, taglia i capelli, si fa crescere la barba o... decide di rifarsi il seno. E' il caso di Ambra Lombardo, come raccontano le immagini di Settimanale Nuovo. L'ex inquilina del Grande Fratello, ferita dalla storia finita male con il parrucchiere Chicco Nelli, detto Kikò, ex marito della vamp di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, ha infatti già contattato uno specialista in chirurgia plastica per un intervento di mastoplastica additiva, previsto per fine settembre: "Voglio riappropriarmi della femminilità che un amore malato mi ha tolto. Lo faccio per sentirmi bene con me stessa". L'"amore malato" di cui Ambra parla è un ex fidanzato, che in passato l'avrebbe fatta molto soffrire, tradendola, umiliandola e insultandola fino a farle perdere molto peso per lo stress dopo anni di maltrattamenti. Adesso Ambra vuole riacquistare una o due misure di seno perse dopo il drastico dimagrimento... per dimostrare a se stessa che ha ripreso in mano la sua vita e il suo corpo.