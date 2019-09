Niente progetti e poca intimità, Ambra scarica Kikò: "Non mi dà l'amore di cui ho bisogno"

Era un amore che aveva catturato i telespettatori del Grande Fratello proprio perché sembrava nato dalla passione e non dal calcolo televisivo. Ma qualcosa alla lunga non ha funzionato. In realtà Ambra la parola fine non la usa mai, ma fonti vicino alla coppia danno per certa la separazione, anche se lei nell'intervista va con i piedi di piombo. "Chicco mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio - spiega lei -. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza".



Insomma, Ambra lamenta una mancanza di reale contatto fisico che cementi il rapporto. "Io vivo a Milano e lui a Roma. Chicco è un papà a tempo pieno - racconta -, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro. Ma per me è una grande sofferenza: sono molto affettiva e passionale, ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo". Contatto che tra l'altro lui sembra desiderare con meno ardore di lei... "In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa - dice -, Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia". Il risultato è stato che anche l'intimità non è che sia stata esplorata così a fondo... "Chicco è riuscito a venire da me solo tre volte - confessa Ambra -. Abbiamo avuto pochissimo tempo per stare completamente da soli... Sono una santa. L'attrazione però tra noi è forte".