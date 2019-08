Al "Grande Fratello 16" tra Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) e Ambra è scattata un'intesa particolare, sbocciata poi in una storia d'amore. La loro liaison è stata interrotta dopo qualche puntata quando la professoressa è stata eliminata, ma Kikò ha comunque fatto breccia nel suo cuore tanto che Ambra è voluta rientrare nella Casa per salutarlo. "Ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi e vederti, mi è mancato parlarti con gli occhi e sentirti parlare ad alta voce e dirmi che sono bellissima. Noi due siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati, io ti ho tenuto lontano perché tu mi hai tenuto troppo vicino".



I due si sarebbero voluti dire tante cose me c'era poco tempo e Ambra è stata invitata da Barbara d'Urso a lasciare la Casa. Poco prima di uscire, però, la professoressa ci ha ripensato ed è tornata indietro per baciare appassionatamente Kikò. Immancabile il commento dell'ex moglie Tina Cipollari, che su Instagram ha postato un semplice, ironico, ma ben augurante messaggio: "Fosse la volta buona".