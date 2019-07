"Grande Fratello 2019", Francesca De André si scontra con Giorgio Tambelini: "Se mi hai tradito, dimmelo"

Durante la sua partecipazione all'ultima edizione del "Grande Fratello", Francesca De André sarebbe stata tradita dall'ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini. Alcune foto lo hanno ritratto con un'altra donna, prove che hano fatto infuriare e piangere Francesca, fino alla sera in cui Giorgio è stato invitato nella Casa per discutere della questione. Inutile dire che i toni della discusssioni si sono accesi fin da subito.



L'atteggiamento del ragazzo non è piaciuto a Barbara d'Urso che, dopo aver concesso alla coppia il tempo per confrontarsi, ha invitato Giorgio a lasciare la casa. I due, assieme a Gennaro Lillio, concorrente del reality con cui Francesca ha iniziato una relazione, si sono però rivisti durante "Live - Non è la D'Urso", un confronto durante il quale Gennaro è stato messo in disparte perché la discussione è stata principalmente tra Francesca e Giorgio. Lui, rilassato e sarcastico, è sembrato molto più a suo agio di lei che invece è stata persino ripresa dalla d'Urso per aver rivelato informazioni troppo intime e personali.



La De André ha comunque dichiarato finita la sua storia con Giorgio, mentre l'amore con Gennaro sembra essere tuttora molto forte. Un'indiscrezione avrebbe voluto la coppia alla prossima edizione di "Temptaion Island Vip", ma la voce è stata smentita su Instagram dall'ufficio stampa di Maria De Filippi.