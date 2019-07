Già vincitore di "Pechino Express" nel 2013, il judoka Marco Maddaloni si è aggiudicato anche la quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi dopo aver sopportato la fame e soprattutto le dispute che hanno caratterizzato i mesi trascorsi in Honduras. Arrivato in finale assieme a Marina La Rosa, Maddaloni ha ottenuto il 61% dei voti e in diretta ha poi voluto chiedere la mano della compagna Romina Giamminelli, ma ancora non si sa nulla in merito alla data delle nozze.



A maggio sembrava che il progetto di sposarsi dovesse naufragare, Maddaloni tuttavia ha assicurato che questo matrimonio si farà.