"Isola dei Famosi 2019", Soleil in studio bacia Jeremias e litiga con Marina La Rosa: "Non sono io quella volgare"

Soleil Sorge fa il suo ingresso in studio durante la finale dell'Isola dei Famosi, accolta dagli applausi del pubblico e indossando un abito dalla scollatura piuttosto vertiginosa. Dopo aver salutato Alessia Marcuzzi, la sua attenzione è stata tutta per Jeremias Rodriguez che ha baciato appassionatamente.



Anche a lei viene mostrata la clip "best of" dell'esperienza in Honduras ed è il momento in cui le non tanto vecchie ferite si riaprono: Soleil ha qualcosa da dire ai naufraghi e in particolare a Marina La Rosa e Luca Vismara.



Non aiuta il tentativo di Alvin di sdrammatizzare - "Qualcosa da dire o qualcosa che si può dire" - perché Soleil lancia subito una frecciatina: "Non sono io la volgare sull’Isola. L’unico commento che voglio dire a Luca e Marina che hanno vissuto l’Isola solo sullo sparlare e parlare e non con i fatti, sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto e credo non ci sia neppure bisogno di parlare di queste persone".



Il pubblico fischia ma non si fa attendere la risposta di Marina, accolta invece da uno scrosciante applauso: "Allora non parlare, non togliere del tempo ai finalisti".