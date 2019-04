"Isola dei Famosi 2019", Aaron Nielsen rivive la sua esperienza in Honduras e piange alla sorpresa della fidanzata

Arriva in studio anche il quinto classificato, Aaron Nielsen. Si dice soddisfatto della propria esperienza e nel rivedere il video del lungo periodo in Honduras commenta: “Non rimpiango nulla”. L'amicizia con Luca Vismara è stato uno dei momenti più importanti della sua esperienza, un legame che non finirà con il programma ma continuerà anche fuori, tuttavia se c'è una cosa di cui è davvero contento ora che è tornato è la possibilità di rivedersi con la fidanzata Francesca.



Proprio lei gli parla da un videomessaggio in cui si dice orgogliosa di lui e quello che ha dimostrato nel corso dell'Isola dei Famosi, facendo commuovere il ragazzo che però è all'oscuro di un particolare ancora più importante: Francesca è proprio lì in studio e non a Barcellona dove gli ha detto che sarebbe tornata per qualche giorno. Mentre sta parlando di lei, lo raggiunge alle spalle per abbracciarlo di sorpresa e lasciarsi andare con lui alle lacrime.