Opite a "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin, Fabrizio Corona ha dovuto affrontare un piccolo incidente. Durante una lunga intervista l'ex agente dei paparazzi ha perso un dente mentre le telecamere erano proprio puntate su di lui. Imbarazzato, Corona ha raccolto il dente e la Toffanin lo ha invitato a uscire dallo studio per rimediare.



La puntata è andata in onda lo scorso 19 gennaio. Nel corso della sua intervista Fabrizio Corona, reduce da una serie di gossip, ospitate televisive e litigate in onda, ha parlato a cuore aperto anche delle sue dipendenze. "In passato ho fatto uso di cocaina, ma ho smesso da tantissimo tempo", ha dichiarato l'ex agente dei paparazzi che continua: "I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e ciò mi ha dato sicurezza. Anche per questo motivo sto andando dallo psichiatra".



Una vita di eccessi e legata al denaro quella di Corona che ha svelato anche alcune parti del suo testamento. "Tutti i miei soldi andranno a mio figlio, ma ho anche chiesto di farmi mettere 30 o 40mila euro nella bara". Sempre attento alla linea e all'aspetto estetico, l'ex re dei paparazzi non ha smesso di prendersi cura di sé neppure quando è stato in carcere. "Esiste il diritto al lavoro e io lo faccio con la mia faccia. Fuori dal carcere avevo inziato dei trattamenti estetici che ho dovuto continuare mentre ero dentro", ha concluso Corona.