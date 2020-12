"Uomini e Donne", Gemma: "Ho fatto l'amore con Maurizio"

"È stata una serata bellissima", Gemma si presenta nello studio di "Uomini e Donne" felice e più sorridente del solito. La dama torinese racconta della serata trascorsa con Maurizio, della biancheria indossata e della frenesia della preparazione affinché tutto fosse perfetto. Gemma fa capire di aver dormito con il suo cavaliere e alla curiosità di Gianni Sperti, la dama torinese risponde: "Sì, ho fatto l'amore con Maurizio".

Tanti gli applausi e lo stupore in studio interrotti, però, da Tina Cipollari che senza peli sulla lingua dichiara: "Mi vergogno per te, cosa hai fatto bere a quest'uomo?". "C'è stato un bellissimo risveglio, in tutti i sensi", rivela la dama torinese che a 70 anni si gode ancora a pieno la vita. L'episodio tra Gemma e Maurizio non ha però sancito l'esclusività del rapporto tra i due, visto che il cavaliere si è reso disponibile a conoscere altre donne. Atteggiamento differente, invece, da parte di Gemma che ha rifiutato la conoscenza di un nuovo cavaliere arrivato in studio per lei.