A "Uomini e Donne", tra Tina e Gemma è sfida di gavettoni

Nella puntata di "Uomini e Donne" in onda giovedì 17 dicembre va in scena l'ennesimo faccia a faccia tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. "Deve sempre entrare a gamba tesa sulle mie emozioni, perché mi deve sempre ridicolizzare così", lamenta la protagonista del Trono Over rivolgendosi a Maria De Filippi e arrivando addirittura a minacciare l'opinionista di bagnarla con una bottiglietta d'acqua "per risvegliarla".

Immediata la reazione di Tina, che nel frattempo lascia lo studio per non cadere vittima del gavettone: "Le tue relazioni finirebbero per colpa mia? Ma non vedi come ti poni?".

Prende così il via un particolare confronto a colpi di gavettoni, una scena che diverte gli altri protagonisti della trasmissione. A sferrare il colpo definitivo, quando la situazione sembra essere definitivamente rientrata, è Tina, che le rovescia in testa un secchio d'acqua prendendo di sorpresa anche la conduttrice del programma di Canale 5. "Me ne sono accorta proprio alla fine", commenta Maria De Filippi.