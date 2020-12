Tina si scaglia contro Gemma: "A Biagio fai ribrezzo, per questo non ti bacia"

Ancora scintille nello studio di "Uomini e Donne" tra l'opinionista del programma Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani. Le due sono venute allo scontro dopo le parole di Gemma sull'ultima esterna con il suo nuovo corteggiatore Biagio. Per la storica protagonista del dating show condotto da da Maria De Filippi il suo cavaliere avrebbe troppo rispetto nei suoi confronti e sarebbe questo il motivo per cui tra i due non ci sarebbe stato ancora il bacio.

"Biagio non ti bacia perché gli fai ribrezzo", è stata la pesantissima critica di Tina Cipollari. Parole dure che hanno fatto scattare in piedi Gemma: "Cerchi solo di mettermi in cattiva luce agli occhi delle persone che sto frequentando", è stata la replica.