Gemma difende Biago, ma Tina l'attacca: "Sei lo zerbino di tutti gli uomini"

Dopo aver accusato Sabina e Maria di aver architettato un complotto ai danni di Biagio, Gemma continua a difendere a spada tratta il cavaliere soprattutto adesso che è rimasta la sola a frequentarlo. Nella scorsa putata di "Uomini e Donne", la dama torinese ha rivelato che le due ex corteggiatrici di Biagio in realtà sarebbero amiche e avrebbero frequentato il cavaliere solo per poi accusarlo di non essere sincero con nessuna. Una tesi che, nonostante Gemma abbia assicurato essere vera, non è stata ancora confermata da nessuno.

La dama torinese ha quindi continuato a lodare Biagio e a difenderlo in presenza di tutto lo studio, ma Tina non ha apprezzato l'atteggiamento della dama e l'ha offesa. "Tu parli ancora? Sei lo zerbino di tutti gli uomini, vergognati", ha urlato in studio l'opinionista.