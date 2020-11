Nuovo corteggiatore per Gemma: si chiama Andrea e ha 41 anni

C'è aria di novità per Gemma Galgani. Durante l'ultimo trono over, un nuovo corteggiatore si è presentato alla corte della dama torinese. Si chiama Andrea e ha 41 anni. "Ho avuto storie molto importanti con donne più grandi di me e sono single da due anni", Andrea è pronto a corteggiare la 70enne e giustifica il suo interesse dicendo che si sente molto più maturo delle donne della sua età.

"Scommetto che ti è mancata la figura di tua nonna", Tina Cipollari non perde occasione per fare ironia sulla questione. Ma non è l'unica a non spiegarsi l'interesse di un uomo così giovane per la dama di Torino. Gemma ha deciso di rispondere alla richiesta di Andrea concedendogli un ballo, e qualche telefonata al fine di conoscersi meglio e capire se iniziare questa nuova frequentazione.