"Non sei una rockstar che a 70 anni ti puoi permettere i pantaloni aderenti", Tina è spietata con Gemma

Se non possono litigare per le scelte sentimentali di Gemma, allora lo fanno sugli outfit che indossano. Si tratta, ovviamente, di Tina Cipollari e Gemma Galgani che a "Uomini e Donne" durante il trono over si insultano a vicenda criticando i loro abiti. La prima a iniziare è Tina: "Non sei una rockstar che a 70 anni ti puoi permettere i pantaloni aderenti", è spietata l'opinionista contro la dama torinese che entra in studio vestita di nero e con dei pantaloni attillati con tanto di frange.

Ma Gemma, non accusa il colpo e replica con la medesima durezza: "Scusami, ma tu come ti vesti? Con tutti quei luccicarelli sembri un albero di Natale". Da questo momento in poi il battibecco va avanti fino alla consueta esasperazione e al freno imposto da Maria De Filippi che invita le due a smetterla e a proseguire con la scaletta della puntata.