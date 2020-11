"Uomini e Donne", Davide e Beatrice a confronto: "Non fare il personaggio con me"

A "Uomini e Donne" è tempo di chiarimenti e confronti per Beatrice Buonocore, chiamata al centro dello studio insieme a Davide Donadei. Proprio con il tronista, la ragazza aveva avuto un acceso diverbio, venendo accusata di non mostrare più l'interesse dei primi tempi.



"Non fare il personaggio, perché non arrivi da nessuna parte - commenta Davide, infuriato - Sei sempre attiva sui social, segui tutte le pagine e rispondi ovunque. Ti stai concentrando su tutto, tranne che su di me". Beatrice scoppia in lacrime, delusa da quanto emerso in esterna: "Lo penso più di mia madre, ma non posso dirgli quello che provo".



Dopo aver visto le immagini, i due si rivedono nello studio di Maria De Filippi, ma il faccia a faccia risulta difficile: "Da quanto non stiamo bene noi due, come succedeva un tempo?", osserva Davide, aggiungendo di voler comunque andare avanti nella conoscenza. Beatrice ci tiene a ribadire, però, di essere ferita da alcuni atteggiamenti mostrati in trasmissione, al punto da essersi chiusa.