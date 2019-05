"Uomini e Donne", da Tina un gavettone per Gemma

E' passata dagli insulti alle secchiate d'acqua. E' Tina Cipollari che, ancora una volta, se la prende in studio con Gemma Galgani durante il trono over di "Uomini e Donne". L'opinionista del programma ha preso di mira la dama torinese e, questa volta, l'ha colta di sorpresa alle spalle con una secchiata d'acqua gelata.



Completamente bagnata, la povera Gemma è rimasta pietrificata dallo spavento e dal freddo. Dalle scale è subito corsa Maria De Filippi che ha fatto accompagnare la corteggiatrice dietro le quinte per asciugarsi. In un altro camerino, ripresa dalle telecamera, si godeva la scena Tina Cipollari, che forse alla fine ha provato qualche senso di colpa per aver fatto il bagno alla sua nemica del trono over. Basteranno questi a placare, una volta e per tutte, i battibecchi tra le due?