"Uomini e Donne", il sarcasmo di Gemma: "Tina, non urlare… ti si sgonfiano le labbra!"

"Tieni a bada i tuoi corteggiatori, invece di fare la farfalla a destra e manca". Tina non perde occasione di attaccare la rivale Gemma e la puntata di martedì 7 maggio di "Uomini e Donne" non fa eccezione: questa volta il motivo sembra essere Salvatore, corteggiatore di Gemma che tuttavia non si risparmia avances anche nei confronti di altre. "Gemma... oggi è storta, la vedo dalla faccia", commenta Maria De Filippi nel tentativo di prevenire una lite annunciata, ma la dama torinese coglie la palla al balzo per dire che dovrebbe essere lei quella storta, con lo stress al quale la sottopone Tina.



"Mi fa cambiare l'umore da così a così appena entro. Con tutte le offese che dà, ma lasciamo perdere dai che poi prendono a me i cinque minuti". Prevedibilmente, la situazione inizia a scaldarsi. "E se ti prendono 'sti cinque minuti che fai?" domanda subito Tina. Le due iniziano a battibeccare l'una sopra l'altra finché Gemma lancia la sua stoccata: "Non urlare troppo che ti si sgonfiano le labbra".



Maria è rapida a mettersi fra le due per evitare che la situazione prenda una piega ancora peggiore mentre Gemma, sentendosi protetta, rivolge a Tina un sorisetto ironico.