"Uomini e Donne", Tina "beffata" dal nuovo corteggiatore di Gemma

Imprenditore edile 67enne, vive a Ivrea e il prossimo ottobre andrà in pensione: è Salvatore, il nuovo corteggiatore di Gemma nel corso del Trono Over di "Uomini e Donne".



"Sembra prelevato direttamente dal presepe", è l'immancabile commento di Tina Cipollari nei confronti del neo cavaliere. Lui ha spiegato di aver scoperto Gemma soltanto di recente, poiché in passato i suoi orari di lavoro non erano compatibili con la messa in onda del programma. "Questa settimana ho visto qualcosa e non so perché ma mi sei piaciuta, così ho pensato che avrei voluto conoscerti".



Tina, sempre con l'intento di screditare la rivale, mostra al cavaliere una foto non particolarmente riuscita della dama, ma Salvatore la scambia con la stessa Tina generando la reazione divertita di Gemma - la quale decide infine di trattenere l'uomo, pur mostrandosi prudente: "Il colpo di fulmine non c'è stato ma posso farci un ballo e conoscerlo".