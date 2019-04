"Uomini e Donne", Tina mostra in studio una foto di Gemma al mare senza trucco

Non smettono di punzecchiarsi Tina Cipollari e Gemma Galgani. Questa volta l'opinionista di "Uomini e Donne", durante la puntata del trono over, ha annunciato in studio di avere una "foto choc" di Gemma al mare senza trucco. La Cipollari è scattata dopo che una signora del pubblico si è complimentata con la dama torinese: "Settant'anni portati magnificamente", ha detto una fan della Galgani. Ma Tina in totale disaccordo ha mostrato a tutti una foto di Gemma al mare con la pelle visibilmente rovinata dai segni del tempo.



La maggior parte del pubblico, però, non ha colto la provocazione di Tina e ha urlato in studio: "La foto è finta perchè modificata". Non la pensano come Tina neppure la conduttrice, Maria De Filippi, e l'altro opinionista storico del programma, Gianni Sperti. Gemma, non si è scomposta durante il siparietto della "nemica" e ha dichiarato: "Voglio vedere come arriverai tu alla mia età".