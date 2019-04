"Uomini e Donne", Tina attacca Gemma: "La causa dei tuoi mali sei tu"

La puntata di "Uomini e Donne" dedicata al Trono Over, in onda giovedì 25 aprile, ha visto Tina Cipollari e Gemma Galgani protagoniste indiscusse di un accesissimo dibattito.



Già in apertura del consueto appuntamento pomeridiano, l'opinionista aveva manifestato un particolare nervosismo, dovuto soprattutto al fatto che, stando alle sue parole, i tecnici le abbassassero il microfono nei momenti salienti della trasmissione. L'accusa di Tina era culminata in una divertente gag dietro le quinte, ma l'ingresso di Gemma e il confronto con Fabrizio, il suo ultimo corteggiatore, le ha dato la carica per un nuovo attacco.



"Gemma se le va a cercare - esordisce Tina - Quando Fabrizio si è presentato, tutti abbiamo notato che c'era qualcosa di anomalo, tranne lei che ha temporeggiato. Tu sei la causa dei tuoi mali". Gli animi si scaldano improvvisamente, a tal punto da rendere necessario l'intervento di Maria De Filippi, per evitare che le due donne possano passare dalle parole ai fatti.