E' una storia senza fine quella dei battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ancora una volta le due si sono punzecchiate durante la puntata del trono over, di "Uomini e Donne". Tina ha accusato Gemma di portare la dentiera. La dama torinese, di contro, ha rivelato che le due sono in cura dallo stesso dentista.



Poi l'appello: "Non c'è speranza che Gemma trovi un uomo entro maggio", ha detto Tina a Maria a De Filippi. "Spero che qualcuno se la prenda durante la pausa estiva del programma. Fatelo per carità e pieta", ha concluso la Cipollari.