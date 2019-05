“Uomini e Donne”, Tina attacca Gemma: “Sei lì seduta a prendere per il cu** tutta Italia"

Non smettono di litigare Tina Cipollari e Gemma Galgani che, anche nell'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne", si punzecchiano ancora una volta. "Sei seduta lì a prendere per il cu** tutta Italia". Queste le parole dell'opinionista storica del programma contro la dama torinese. Secondo Tina, Gemma starebbe sfruttando una nuova frequentazione per rimanere nel programma, ma di fatto non sarebbe interessata a Salvatore, l'uomo con cui è uscita e che la corteggia.



"Con lui mi trovo bene, ma non ci siamo scambiati nessun bacio", spiega al pubblico la Galgani. Ma per la Cipollari si tratterebbe di parole poco chiare perché a Gemma "Salvatore non piace". L'affermazione della fedele opinionista di Maria De Filippi incontra anche il consenso del pubblico che sembra darle ragione.