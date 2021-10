"Uomini e Donne", Gemma Galgani: "Ho baciato Costabile per 16 minuti"

Un bacio lungo 16 minuti. Sarebbe la durata del bacio tra Gemma e Costabile, ormai sempre più affiatati. Dopo essersi conosciuti durante gli incontri del trono over di "Uomini e Donne", il cavaliere e la dama continuano la frequentazione, per adesso, senza intoppi. I due hanno trascorso l'ultima esterna in macchina e, in un luogo appartato, secondo il loro racconto avrebbero passato la serata a baciarsi. "È impossibile essersi baciati per 16 minuti", Tina attacca Gemma. "È stata una battuta, non sono stata a guardare l'orologio, ma Costabile è un sub per questo è stato un bacio interminabile", spiega la dama torinese.

"C'è stato un momento in cui a Gemma mancava il respiro", continua il racconto Costabile. I due sembrano molto presi l'uno dall'altro e il cavaliere fa sapere: "I nostri sentimenti sono reciproci".