"Uomini e Donne", Luca non si presenta in studio e Roberta è categorica: "Non fatelo tornare più"

Svolta decisiva a "Uomini e Donne" nel percorso che coinvolge la tronista Roberta Giusti, contesa in principio tra Samuele Carniani e Luca Salatino. Quest'ultimo, come mostrato nel corso della puntata in onda martedì 26 ottobre, non si è presentato nello studio di Maria De Filippi e la ragazza non sembra esitare nel voltare pagina.

"Io avevo percepito che lui non venisse, perché anche il fatto che lui si sia alzato e se ne sia andato mezz'ora dopo questa difesa che ho avuto nei confronti di Samuele già mi puzzava. Inoltre, difendere una persona e il mio diritto a sapere cosa pensa, non è un pretesto per andare via dallo studio in questo modo".

Quindi prosegue: "Mi rendo conto che il mio atteggiamento con lui è stato pessimo, ma insisteva a farmi scegliere Samuele, come se dovesse avere un pretesto". Ma non è tutto, perché stando al racconto di Roberta, Luca sarebbe stato pizzicato a cena con un'altra ragazza prima del loro allontanamento. E trattenendo a fatica le lacrime conclude: "Io se mi sento presa in giro, se mi sento stupida per un secondo, non lo voglio più".