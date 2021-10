"Uomini e Donne", Costabile rassicura Gemma: "Non avere fretta, ci baceremo ancora"

Un bacio mancato a fine esterna avrebbe turbato Gemma Galgani. La dama torinese del trono over di "Uomini e Donne" non è contenta dell'uscita con Costabile e lamenta subito un allontanamento da parte del cavaliere. Come al solito la colpa sarebbe di Tina che nella scorsa puntata ha commentato "schifosi" i baci tra i due e per questo motivo Costabile sarebbe meno propenso a baciare in pubblico la sua dama.

"Non avere fretta ci baceremo ancora", Costabile rasicura Gemma e dichiara di voler andare avanti in questa conoscenza. Il cavaliere è rimasto dispiaciuto dai commenti dell'opinionista, ma nulla di grave. Il bacio mancato è stato solo a causa della presenza delle telecamere.