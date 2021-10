"Uomini e Donne", Gabrio lascia il programma e dice addio ad Andrea Nicole

"Mi sento bloccato ed è inutile che io stia qua". Così Gabrio annuncia di voler abbandonare "Uomini e Donne". Il corteggiatore di Andrea Nicole spiega di non aver superato il bacio tra la tronista e Ciprian, per questo motivo ha deciso di dire addio al programma e alla tronista. "L'avevo intuito. In esterna l'ho sentito freddo e distaccato. Faceva fatica ad avvicinarsi", fa sapere invece Andrea Nicole che si dichiara dispiaciuta anche se non ha provato a far cambiare idea a Gabrio.

"Per me il bacio è importante e aver visto il bacio con Ciprian mi ha spento qualcosa", conclude il giovane che prima di lasciare lo studio abbraccia Andrea Nicole e le sussurra all'orecchio: "Scegli bene".