"Uomini e Donne", Matteo infastidito dai "segreti" di Noemi: "Ti avevo chiesto di raccontarmi tutto"

"Sono dispiciuto perché ti avevo chiesto di raccontarmi tutto". Così a "Uomini e Donne" il tronista Matteo accusa la corteggiatrice di avergli nascosto delle cose importanti sul suo conto. "Mia sorella ha fatto una ricerca e ha scoperto diverse cose", racconta il tronista in studio che rivela di aver visto alcune foto di Noemi che non gli sono piaciute. Noemi, tempo fa, ha posato per la copertina di un album musicale. "L'artista è un mio amico, questa foto risale a tre anni fa e io non ho preso un soldo per queste foto", si giustifica la 22enne che non ritiene, questo, un motivo valido per la reazione del tronista.

Dalla parte di Matteo si schiera Gianni Sperti sempre alla ricerca del marcio negli atteggiamenti di tronisti e corteggiatori di turno. "Non voglio fare il bacchettone, ma guardando le foto ce ne sono alcune... ", l'opinionista si riferisce ad alcune foto in cui Noemi sarebbe in costume. "Gianni si vede di tutto su Instagram, su 70 foto sei andato a beccare proprio quella", si giustifica la corteggiatrice. "Ci siamo visti tre volte e in questi tre incontri - Noemi si rivolge a Matteo - ti ho detto tutte le cose che per me hanno un valore, questa cosa non è importante. Se non ci vediamo spesso come faccio a raccontarti tutto?", conclude Noemi.