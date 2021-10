Il tronista Joele Milan "cacciato" da "Uomini e Donne"

Finisce in malo modo il trono di Joele Milan a "Uomini e Donne". Il giovane tronista avrebbe provato a sentire in autonomia, sui social, la sua corteggiatrice "preferita" Ilaria Melis, ma la redazione lo scopre e rivela tutto a Maria De Filippi. Durante un ballo il 26enne, forse inconsapevole dei microfoni accesi, ha invitato Ilaria a seguire il suo migliore amico su Instagram lasciando intendere che poi avrebbero potuto scriversi autonomamente, tramite quel contatto, senza la supervisione della redazione del programma di Canale 5. I ragazzi, infatti, possono sentirsi ma tramite delle chat controllate. A nulla sono servite le giustificazione dei due, il regolamento del dating show è stato violato e la conduttrice Maria De Filippi comunica senza troppi giri di parole che per Joele la sua esperienza nel programma finisce così.

"Siete due ragazzi giovani e capisco la voglia di trasgredire. Vi piacete e va bene, ma questo trono non può continuare - spiega De Filippi - non si può fare finta di nulla perché ci sono persone che vengono qua con delle aspettative". In studio, ovviamente, si è scatenato il putiferio. Entrambi gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si sono scagliati contro i due ragazzi e anche le corteggiatrici di Joele ci sono andate giù pesante. "Io faccio la cameriera, studio giurisprudenza e mollo tutto per venire qui in esterna con lui, poi scopro che lui sente lei di nascosto: così non va bene", protesta una corteggiatrice. Joele prova a spiegare che entrambi alla fine non si sono mai sentiti, ma ciò non basta per continuare il suo percorso a "Uomini e Donne".