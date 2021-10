"Uomini e Donne", Tina prova a impedire l'ingresso in studio al nuovo corteggiatore di Gemma

Inizia col piede sbagliato la conoscenza tra Gemma e il suo nuovo corteggiatore. A metterci lo zampino, come al solito, è Tina Cipollari che appena ha saputo della presenza di un nuovo cavaliere per la dama torinese ha fatto di tutto per impedirgli di entrare in studio. L'opinionista, infatti, è subito corsa dietro le quinte e ha provato a sbarrare l'ingresso stendendosi sulle scale, impedendo così al cavaliere di percorrere la famosa passerella dello studio. Gemma indispettita ha provato a convicere Tina a lasciare in pace il suo cavaliere, ma lei è rimasta lì seduta sulle scale.

Non sono serviti neppure gli inviti della conduttrice Maria De Filippi a fare rientrare in studio l'opinionista. Il cavaliere ha dovuto quindi "scavalcare" Tina per fare il suo ingresso in studio.