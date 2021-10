"Uomini e Donne", Tina Cipollari contro Biagio: "Uomo rozzo e senz'anima"

"Un uomo rozzo, rude, e senz'anima. Pensa solo a quello". Sono le parole scelte da Tina Cipollari per criticare il comportato di Biagio Di Maro, protagonista del trono over nella puntata di martedì 12 ottobre. Il cavaliere, infatti, è stato duramente criticato dallo studio per aver deciso di interrompere la conoscenza con Rosy.

Il cavaliere ha provato a giustificare la sua posizione rivolgendosi direttamente alla sua, ormai ex, dama: "Tu mi piacevi e su di te avevo investito tanto - ha spiegato -. Ieri sera era l’ultima cena ed è successa una cosa che mi ha dato molto fastidio. Ho cercato una carezza e lei è sempre stata distante. In macchina le ho chiesto un bacio e lei mi ha detto no dicendomi che non riesce a toccare un uomo con la barba. Ci sono rimasto molto male".

"Io non amo il contatto fisico, ma lui mi piace ma non è scattato niente e io non amo toccare una persona per cui non provo niente", è stata la replica Rosi. Quindi la stoccata della storica opinionista del programma: "Siccome tu l’hai rifiutato ha pensato subito di chiudere", ha commentato Tina Cipollari.