Andrea Nicole dubita di Alessandro: "Mi corteggi solo per accrescere i follower?"

È il momento dei primi confronti a "Uomini e Donne". Dopo l'esterna con Alessandro, Andrea Nicole ha trovato sul web un articolo in cui il cavaliere raccontava di avere dei progetti chiari per accrescere il suo pubblico su Instragram e chiede delucidazioni: "Mi sono posta delle domande, mi sono chiesta se sono anch'io uno di quei progetti".

Alessandro e Andrea Nicole si confrontano. Il cavaliere cerca di spiegare la sua posizione e che l'intervista, risalente al 2018, parlava della sua passione per la comunicazione e il marketing e non di altro, ma non riesce a fugare tutti i dubbi.

Tina non si fa incantare dalle parole di Alessandro: "A me non ispira tutta questa fiducia, se cerca popolarità potrebbe usare questa situazione per accrescerla...".

"Mi sembra in buona fede, ma sto deliberatamente decidendo di fidarmi di tutti loro, almeno fino a quando avrò un motivo per non farlo, perché altrimenti mi precluderei la possibilità di conoscerli. In questo momento voglio credergli" spiega Andrea Nicole, che sospende il giudizio su di lui e sugli altri cavalieri, in attesa di conoscerlli meglio e di capire chi mente e chi no.