Andrea Nicole è la nuova tronista di "Uomini e Donne": "Nel 2014 ho concluso il percorso per diventare donna"

"Ho 29 anni, vengo da Milano e, come ha detto Maria, sono nata con un sesso biologico differente rispetto a quello che vedete adesso". Si presenta così Andrea Nicole la nuova tronista di "Uomini e Donne". "Ho iniziato il mio percorso di transizione molto presto, avevo 15 anni quando l'ho esternato ai miei genitori", spiega Andrea Nicole che è nata nel corpo di un uomo, ma si è sentita sin da bambina una donna. "A 16 anni ho iniziato le terapie psicologiche per intraprendere il percorso. L'ho fatto principalmente da sola - racconta - perché i miei genitori non capivano quello che volessi e come mi sentissi", continua la tronista che spiega di aver lavorato sin da giovanissima per guadagnarsi il necessario per iniziare il lungo percorso della transizione.

"Avevo bisogno di questo cambiamento, ho provato a farlo capire anche ai miei genitori. Da quel momento hanno iniziato ad appoggiarmi. Nel 2014 - fa sapere - sono volata a Barcellona per l'intervento e il cambio dei documenti. Non voglio dire che dal 2014 sono una donna perché sento di esserlo dalla nascita. Diciamo che dal 2014 anche lo stato italiano mi riconosce come una donna".

"Su di te non ho avuto nessun dubbio", a parlare è Maria De Filippi quando racconta in studio il primo incontro con Nicole che poi sull'eventualità che nessuno voglia corteggiarla risponde serenamente: "L'ho messo in conto. Vivo questa esperienza esattamente come fossi all'esterno, quindi metto in conto tutte le varie possibilità", conclude.